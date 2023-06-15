ООО «ЛипецкТехноЛит» в лице директора Дениса Ейкилиса подписал соглашение с заместителем губернатора Липецкой области Сергеем Курбатовым в рамках Петербургского международного экономического форума. В особой экономической зоне «Липецк» планируется строительство дробеметного оборудования для очистки металла. Объем инвестиций в проект составит 190 млн рублей. Здесь будет создано 70 рабочих мест.

«Темпы развития ОЭЗ «Липецк», готовая дорожная и инженерная инфраструктура, отлаженная система дружественного администрирования с каждым годом привлекают все большее число инвесторов», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Планируется, что предприятие запустится в 2025 году. Среди продукции литье лопастей и защит дробеметов, дробеметные аппараты, барабаны и камеры. Объем производства составит от 50 единиц оборудования в год, а также литья специального чугуна и стали до 500 тонн в год и комплектующих более 1000 единиц в год.

Компания «ЛипецкТехноЛит» занимается проектированием и выпуском аппаратов для металлообрабатывающей промышленности, изготавливают запасные части для дробометного оборудования от любых производителей. Кроме того, предприятие производит запасные части на заказ для российского и зарубежного оборудования по чертежам.