Операции по методике радиочастотной абляции врачи Липецкой областной клинической больницы проводят на своём оборудовании. На средства областного бюджета для медучреждения закуплены операционная стойка с радиочастотным генератором и насосом, криоконсоль, нефлюороскопическая навигация для картирования сердца и РЧА. Ранее подобные вмешательства липецкие кардиохирурги проводили с использованием аппаратуры врачей из НИИ Кардиологии Томска.

Именно томские коллеги в июле 2024 года обучили врачей ЛОКБ радиочастотной абляции. В настоящее время эта малоинвазивная методика признана одним из самых эффективных методов борьбы с нарушениями сердечных ритмов. Теперь липецкие доктора смогут помочь около 350 жителям региона, страдающим различными видами аритмий. У пациентов с такими нарушениями в пять раз повышен риск развития сердечной недостаточности, в 2,5 раза риск возникновения инсульта и в 2 раза – риск внезапной сердечной смерти, отметили в региональном управлении здравоохранения.

«Освоение передовых методик и новое оборудование позволит вывести липецкую кардиохирургию на качественно новый уровень. Операции, за которыми нашим жителям раньше приходилось ехать в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города, теперь доступны в областном центре», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В управлении здравоохранения региона также сообщили о планах на 2025 год. На базе областной клинической больницы будет создан кардиохирургический центр, где будут проводиться коронарное шунтирование, хирургическая коррекция пороков клапанов сердца, протезирование восходящей аорты, различные сочетанные вмешательства и другие сложнейшие операции. Для этого в медучреждении отремонтируют реанимацию, операционные и закупят дополнительное оборудование.