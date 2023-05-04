Самозанятые представители семейного агробизнеса в Липецкой области с 30 мая по 15 июня могут принять участие в образовательной программе «Семейное агропредпринимательство». Ее в регионе реализует центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Программа разработана Союзом женщин России и одобрена Министерством экономического развития РФ.

«Семейный аграрный малый бизнес оказывает огромное влияние на развитие сел и малых городов, дает импульс экономическому, социальному развитию региона. Малые крестьянско-фермерские хозяйства области все чаще становятся семейным бизнесом. Однако таким хозяйствам, как правило, не хватает информационной и образовательной поддержки. Участие в программе позволит вывести фермерское хозяйство на новый уровень или запустить агробизнес с нуля», – отмечает начальник центра поддержки предпринимательства, вице-президент Липецкой ТПП Наталья Родионова.

Участники ознакомятся с мерами федеральной и региональной поддержки малых форм хозяйствования в 2023 году, узнают о продвижении бизнеса в условиях нестабильности, управлении рисками в агробизнесе, правовом регулировании предпринимательской деятельности, особенностях менеджмента и маркетинга. Участие бесплатное. Регистрация на мероприятие и программа – на сайте мойбизнес48.рф.

«Уверен, что развитие семейного агробизнеса в Липецкой области внесет заметный вклад в обеспечение жителей региона сельхозпродукцией, а также будет способствовать повышению благосостояния самих фермеров, – отметил губернатор Игорь Артамонов. – Поддержка фермерских хозяйств, удовлетворение спроса на товары местного производства и обеспечение населения продуктами питания по более доступным ценам – в числе важнейших направлений экономической политики правительства области».