Липецкая область вошла в число 12 субъектов РФ, в которых в 2024 году запустят программу цифрового развития и образования «Умный хлеб». Она поможет представителям агропромышленного комплекса России узнать об основах роботизации ферм и внедрении в эту сферу технологий с искусственным интеллектом. Одним из важных элементов программы являются образовательные семинары, которые пройдут для фермеров, специалистов в области цифрового развития агрохолдингов, инженеров, руководителей хозяйств. Спикерами на образовательных мероприятиях выступят представители власти, бизнеса в области цифровых решений, известные аналитики и эксперты.

Первыми программу реализуют Республика Алтай, Краснодарский и Ставропольский края, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Липецкая, Оренбургская, Ростовская, Самарская и Саратовская области. К 2026 году в планах охватить 62 региона страны.

«Зерновые и зернобобовые – одни из главных культур, выращиваемых в регионе. Поэтому нужно следить за развитием технологий и совершенствованием методов их возделывания», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.