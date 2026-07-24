Образовательная программа «Женское лидерство» объединила активных липчанок

Образовательная программа «Женское лидерство» в Липецкой области объединила активных женщин, готовых развивать профессиональные компетенции, реализовывать общественные и предпринимательские инициативы и вносить вклад в развитие региона.

Программа включает шесть образовательных модулей, посвящённых карьерному развитию, наставничеству, эмоциональному интеллекту, командной работе, публичным выступлениям и современным цифровым инструментам. Особое внимание уделяется не только получению новых знаний, но и формированию сильного сообщества, внутри которого участницы могут обмениваться опытом, находить поддержку и совместно работать над новыми проектами.

Программа «Женское лидерство» сочетает образовательные занятия и практические мастер-классы. Её итогом станет форум, на котором участницы представят разработанные инициативы и сформируют предложения по дальнейшему развитию женского сообщества в Липецкой области.

«Образовательную программу «Женское лидерство» можно назвать ресурсом для профессионального роста и поддержки, местом открытого диалога, где новые знания и знакомства дадут импульс реальным изменениям на благо региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.