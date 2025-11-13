Образовательную практику «Бережная школа» из Тербунов будут тиражировать регионам

Образовательная практика «Бережная школа» из села Тербуны получила признание на федеральном уровне и будет распространена в других регионах страны. Проект был представлен на первой стратегической сессии «Клуба директоров», созданном по поручению Президента России при поддержке Минпросвещения РФ.

Проект «Бережная школа» реализуется в Тербунах с 2024 года. Его цель – внедрить бережливые технологии, чтобы школа работала эффективнее. По результатам независимой экспертной оценки 98,6% родителей школьников довольны качеством образования. Это один из лучших показателей в регионе, а время составления контрольных работ сократилось с 67 до 29 минут благодаря созданию единой базы заданий.

«Признание липецкого опыта на федеральном уровне подтверждает эффективность нашей работы по развитию системы образования. Внедрение бережливых технологий в школах региона позволяет существенно повысить качество образовательного процесса», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В стратегической сессии «Клуба директоров» приняли участие три руководителя образовательных учреждений из Липецкой области: Татьяна Моргачева (школа с. Тербуны), Ольга Клименко (школа №34 Липецка) и Елена Андреева (школа №72 Липецка). Мероприятие объединило 180 руководителей образовательных учреждений из 89 регионов России.

В рамках «Клуба директоров» уже реализуются образовательные программы, которые прошли более 450 руководителей учреждений на базе Государственного университета просвещения.