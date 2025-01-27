Центр «Мой бизнес» Липецкой области продолжает проведение еженедельных образовательных семинаров по составлению бизнес-плана для жителей региона, которые планируют подать документы на заключение социального контракта на осуществление предпринимательской деятельности. В ходе семинаров слушатели также получают информацию по предоставлению отчетности. По итогам обучения участники смогут подготовить бизнес-план и подать его в органы соцзащиты одновременно с пакетом документов на данный вид поддержки.

Семинары проводятся в центрах «Мой бизнес» в Липецке и Ельце. На сайте мойбизнес48.рф размещена информация об условиях получения соцконтракта на открытие бизнеса, а также представлено 110 бизнес-концепций по различным направлениям предпринимательской деятельности.

«Соцконтракт помог многим жителям Липецкой области улучшить благосостояние за счет открытия своего дела. В 2024 году в регионе на индивидуальную предпринимательскую деятельность было выдано 2813 соцконтрактов, на ведение личного подсобного хозяйства – 313. Мера поддержки доказала свою востребованность и эффективность», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.