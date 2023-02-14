Студенты и воспитанники дошкольных учреждений Липецкой области участвуют в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне СВО. В детском саду «Солнышко» Лебедяни собрали и передали волонтерам жестяные банки для блиндажных свечей, продукты, а также книги для детей Донбасса.

«Малыши пообщались с бойцом, принимавшим участие в военной операции, который рассказал, как важна поддержка на передовой, как приятно знать, что о тебе думают, заботятся, пишут письма с пожеланиями скорейшей победы», рассказали в управлении образования и науки Липецкой области.

Коллектив и студенты Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий продолжают участвовать во всероссийской акции «Мы вместе». Под руководством преподавателей и мастеров производственного обучения они изготовили печки-буржуйки и костровые треноги для военнослужащих. Также для бойцов собрали блиндажные свечи и теплые вещи. В ближайшее время гуманитарную помощь передадут в елецкое отделение штаба общественной поддержки «Своих не бросаем». «Многие жители Липецкой области хотят помочь бойцам, находящимся в зоне спецоперации. Их неравнодушие и готовность помогать заслуживает особой благодарности и уважения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.