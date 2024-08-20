В регионе

Образовательные учреждения Липецкой области готовы к новому учебному году

4 минуты назад

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Все школы, детские сады, колледжи, техникумы и учреждения дополнительного образования Липецкой области начнут работу второго сентября. В рамках подготовки к новому учебному году приняты 685 образовательных организации. К занятиям приступят около 130 тысяч школьников. Из них 12 тысяч – первоклассники, сообщает региональное управление образования и науки. В настоящее время завершились финальные проверки учебных заведений. В образовательных учреждениях региона созданы необходимые условия для качественного, комфортного и безопасного обучения детей.

«Начало учебного года должно сопровождаться положительными эмоциями. Поэтому профильным организациям нужно подготовиться к началу занятий так, чтобы дети посещали их с удовольствием. Образование сейчас – это то, какой будет наша область завтра», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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