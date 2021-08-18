Первого сентября в Липецкой области начнут работу все школы, детские сады, колледжи, техникумы, учреждения дополнительного образования. В рамках подготовки к новому учебному году принята 701 образовательная организация. В День знаний новые школы откроются в селе Пятницкое Измалковского района для 100 учеников и в Липецке на 800 мест, сообщает региональное управление образования и науки.

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из бюджетов всех уровней было выделено более 1 млрд 45 млн рублей. Из них около 675 млн рублей было направлено на проведение ремонтов и реконструкцию зданий, свыше 65 млн рублей –обеспечение пожарной безопасности, около 126 млн рублей – на антитеррористическую защищённость, почти 90 млн рублей – на обеспечение санитарно-эпидемиологических требований.

«Подготовке к новому учебному году в администрации региона уделяется пристальное внимание. Все меры безопасности должны быть соблюдены. Но большая работа делается не только перед Днём знаний. Мы планомерно улучшаем систему образования. Например, в этом году ремонтируем много школ, планируем открыть ещё 26 «Точек роста». Наши дети должны учиться в хороших условиях и у них должен быть доступ к современным образовательным технологиям», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Новый учебный год в Липецкой области начнётся 1 сентября в очном режиме. В образовательные организации региона придут почти 126 тысяч обучающихся. Впервые порог школы перешагнут 13140 первоклассников.

«В течение лета образовательные организации региона плодотворно готовились к началу нового учебного года. Сейчас мы завершаем последние мероприятия по приёмке учреждений, оцениваем уровень проделанных работ. Созданы все необходимые условия для качественного, комфортного и безопасного обучения детей. Кроме того, все учреждения региона в обязательном порядке продолжат соблюдать противоэпидемические меры и санитарные требования», – отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.