Образовательно-производственный кластер «АгроХимБиоТех появится в Елецком государственном университете им. И.А. Бунина на базе агропромышленного института в 2025 году. В университете будут готовить техников, технологов, агрономов и механиков.

На создание агрокластера будет выделено 100 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие инфраструктуры и создание условий для подготовки квалифицированных специалистов. В вузе сделают капремонт учебного корпуса, закупят современное оборудование. В первый год по федеральной программе «Профессионалитет» будут учиться 150 первокурсников. К 2026 году количество студентов может увеличиться почти в 5 раз. В создании учебно-производственного комплекса также примут участие Задонский политехнический техникум и Усманский промышленно-технологический колледж. Студенты будут осваивать профессию в реальных рабочих условиях на предприятиях. Партнёрами колледжа по «Профессионалитету» станут ООО «АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ», ООО «Лебедяньмолоко», ООО «Семенной завод КВС», ООО «Сингента Продакшн», ООО «УК ЭксОйл групп», ООО «ПЭТЭКСПЕРТ», ООО «Агроснабсахар».

Подготовка кадров с высшим образованием по специальности агрономия началась в ЕГУ более 20 лет назад. Опытные педагоги продолжат обучать востребованных специалистов и в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

«Это будет уже пятый кластер «Профессионалитет» в регионе. Программа хороша тем, что молодые кадры не уходят после учёбы в пустоту. Ребята получают гарантированное трудоустройство. Предприятия участвуют в обучении студентов, помогают техникумам и колледжам с обновлением материальной базы. Агрокластер нужен региону, где каждый год открывается несколько заводов по переработке сельхозпродукции», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.