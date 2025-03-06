Образовательный форум «КиберПеремена» проходит в Липецке в Центре опережающей профессиональной подготовки. Проект направлен на социализацию и профессиональную ориентацию школьников в возрасте от 14 до 18 лет, развитие цифровых навыков, обсуждение карьерных перспектив в IT. Больше 1250 участников в очном формате и онлайн смогут погрузиться в атмосферу киберспорта и IT-индустрии.

Участников форума ждут интересные выступления экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска и ДНР, которые представят практические аспекты развития профессиональных навыков через киберспорт и IT-технологии. Ребятам расскажут о молодежных сообществах, проектной деятельности и возможностях для улучшения цифровых компетенций. Мероприятия проекта поддерживает Росмолодёжь.

На форуме организованы интерактивные зоны, где можно погрузиться в виртуальную реальность, поиграть, участвовать в турнирах и конкурсах. Участники могут не только расширить свои знания и навыки в области цифровых технологий, но и получить ценные советы и рекомендации от опытных специалистов, чтобы найти свое место в мире цифровых возможностей. Организаторы проекта – Колледж искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли.

«Образовательный форум в Липецке дает школьникам уникальные возможности для погружения в мир цифровых технологий и киберспорта. Неудивительно, что интерес к нему проявило так много участников – как в очном, так и в онлайн-формате. Это подчеркивает актуальность информирования про IT-отрасль и цифровые навыки, которые становятся все более значимыми в современном обществе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На открытии форума вице-губернатор Липецкой области Юлия Котлярова и министр образования Липецкой области Дмитрий Демихов наградили победителей Школьной киберспортивной лиги Липецкой области 2025 года. В этом году в соревнованиях участвовали ребята из 36 школ региона.