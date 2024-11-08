Проектно-образовательный интенсив по предпринимательству в рамках проекта «Бизнес-вояж» стартовал 7 ноября на площадке Центра поддержки одаренных детей «Стратегия» в Липецке. В число 50 участников программы вошли студенты и школьники в возрасте 16 – 20 лет. По итогам знакомства они прошли профильное тестирование. Интенсив организован управлением экономического развития Липецкой области, центром «Мой бизнес» в партнерстве с Институтом развития образования Липецкой области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Молодежный интенсив «Бизнес-вояж» даст возможность школьникам и студентам почувствовать себя предпринимателями. За пять дней они проживают все этапы создания бизнеса: от поиска возможностей до выхода на рынок, изучают лучшие кейсы – теорию и практику. Также будут экскурсии на ОЭЗ и в Технопарк. По итогам интенсива 11 ноября будет проведен краш-тест бизнес-идей. Авторы лучших бизнес-проектов получат призы.

«Проект позволяет молодежи познакомиться с основами предпринимательства и понять, есть ли интерес к этой сфере и желание заниматься бизнесом в будущем», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Бизнес-вояж» проводится ежегодно с 2022 года. Проект получил признание Агентства стратегических инициатив и входит в Сборник лучших региональных практик по финансовой грамотности Минфина России, а также рекомендован Минэкономразвития России для тиражирования в субъектах Российской Федерации.