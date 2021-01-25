Образовательный курс стартовал для юношей и девушек в Центре молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) Ельца. 20 студентов местного колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий посетили занятие по основам автоматизированного проектирования, а также смогли попрактиковаться на производственном оборудовании на площадке Елецкого филиала центра «Мой бизнес». Его директор, президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов познакомил молодых ельчан с работой центра и рассказал о важности выбора профессии.

Студенты под руководством конструкторов АО «Елецгидроагрегат» и ОАО «Гидропривод», пройдя технику безопасности, смогли с помощью специализированных компьютерных программ спроектировать детали, которые были сразу отправлены на изготовление на станках с ЧПУ, которыми также оснащен ЦМИТ. Полученные на таких занятиях знания смогут помочь молодежи в определении своей будущей профессии. В ближайших планах Центра молодежного инновационного творчества – подписания соглашений о сотрудничестве с промышленными и образовательными учреждения Ельца по реализации программ, направленных на профориентацию молодежи.

«Подобные образовательные проекты очень важны, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы очень многое делаем в регионе для того, чтобы система образования становилась все более высокотехнологичной и современной. Мы и впредь будем создавать условия для всестороннего развития молодого поколения. Важно знакомить детей с профессиями будущего. Знание современных технологий – это прямой путь к востребованности и трудоустройству».

Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В соответствии с постановлением администрации Липецкой области функции единого органа управления региональными организациями, образующими инфраструктуру поддержки МСП, возложены на Автономную некоммерческую организацию «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области» (АНО «ЦПЭ Липецкой области»), учредителями которой являются администрация региона и Липецкая торгово-промышленная палата.