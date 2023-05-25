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Сразу три педагога детско-юношеского центра «Ритм» стали призёрами всероссийского открытого конкурса дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный ОЛИМП-2023». Его итоги подведены в Федеральном центре технического творчества учащихся «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН».

Конкурс был посвящен Году педагога и наставника. Всего на всероссийский этап 366 педагогических работников из 32 регионов страны представили 249 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ всех направленностей.

Педагоги нашего центра Елена Геннадьевна Дедяева, Галина Евгеньевна Долматова и Алла Николаевна Иванова представили на конкурс дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы художественной направленности, по которым работают руководимые ими объединения «Вязание крючком», «Коллекция идей» и «Бисероплетение».

Одержав победу в региональном этапе, педагоги приняли участие во всероссийском конкурсе, где стали лауреатами 3 степени.