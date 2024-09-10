Образы Александра Невского из трёх соборов и храмов Санкт-Петербурга смогут увидеть липчане. Фотовыставка «Воин. Миротворец. Молитвенник» откроется в Липецком областном краеведческом музее завтра, 11 сентября, в 15:00. Экспонируются 40 работ профессиональных фотохудожников, сделанных в Спасе на Крови, Исаакиевском и Сампсониевском соборах. Выставка приурочена к 300-летию перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург.

Экскурсию на открытии выставки проведёт Илья Демидов, начальник музея-памятника «Спас на Крови». Экспозиция «Воин. Миротворец. Молитвенник» в Липецке будет работать до 20 октября по адресу ул. Ленина, 25. «Культурная жизнь региона активно развивается. Проводятся различные мероприятия, концерты, выставки и спектакли. Новые тематические проекты способствуют повышению интереса наших жителей к выдающимся произведениям российского и мирового искусства, а также достижениям, культуре и традициям родного края», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.