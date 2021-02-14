8 февраля сотрудниками ОМВД России по Измалковскому району у 45-летнего жителя Измалковского района по месту жительства был изъят “обрез” ружья, который согласно справки эксперта является пригодным для стрельбы, двуствольным, курковым, гладкоствольным ружьём 16 калибра, с самодельно внесёнными изменениями в виде укорачивания длины ствола и ложа.

Как следует из материалов дела, ныне покойный отец гражданина, у которого был изъят “обрез”, изготовил его из охотничьего ружья, путём отпила части стволов и приклада. Сын хранил “обрез” как память об отце на протяжении 10 лет, пока его не изъяли сотрудники полиции. Помимо “обреза”, сотрудники полиции изъяли около 90 грамм пороха и дробь. В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал свою вину. О возможной опасности применения самодельного оружия не задумывался.

Отделом дознания ОМВД России по Измалковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Во избежание проблем сотрудники полиции предлагают сдать незаконно хранящийся личный арсенал добровольно.