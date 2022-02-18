Сегодня в Главном управлении МЧС России по Липецкой области состоялось общее собрание членов Федерации пожарно-спасательного спорта Липецкой области.

На заседании были подведены итоги работы Федерации в 2021 году, а также предоставлен отчёт о финансово-хозяйственной деятельности организации. Заострили внимание и на вступлении личного состава Главного управления в Федерацию. За прошедший год численность сотрудников в Федерации увеличилась более чем на 1200 человек. Ожидается, что в текущем году это значение станет ещё больше. Кроме того, был рассмотрен вопрос сумм вступительных и членских взносов. Особое внимание уделили результатам выступления сборной команды Липецкой области по пожарно-спасательному спорту в 2021 году — результаты пока не особо впечатляющие. Выявили проблемные вопросы и определили приоритетные направления работы на текущий год, реализация которых позволит вывести сборную на более высокие позиции в рейтинге.

В завершение собрания начальник Главного управления Василий Разумнов наградил благодарственными письмами лиц, внесших значительный вклад в развитие пожарно-спасательного спорта в Липецкой области. Председатель же Федерации Юрий Васильевич Волков в свою очередь вручил генерал-майору подписанное издание книги о липецких огнеборцах, автором которой является почётный член Федерации Николай Фёдорович Порядин.