Общее у России и стран Востока предлагают найти липчанам на бесплатных лекциях в областном краеведческом музее

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Серию бесплатных лекций, посвящённых взаимовлиянию культур России и Востока, запускает Липецкий областной краеведческий музей (ЛОКМ). Первая встреча состоится 3 апреля в 13:30 в малом зале.

Спикером выступит доктор исторических наук, руководитель востоковедческой лаборатории ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, профессор Лариса Александровна Черешнева. Цикл лекций посвящён исследованию общих черт и различий в развитии цивилизаций Востока и России, особенностям менталитета народов, вопросам глобализации и ее влияния на мир, а также другим актуальным темам, сообщили в ЛОКМ.

Всего запланированы девять лекций:

1. Восток — Россия: общее и особенное в развитии цивилизаций.

2. Россия — естественный мультикультурализм и полиэтничность.

3. Глобализация и ее влияние на Россию и Восток.

4. Мегатренды современности.

5. «Мягкая сила».

6. Россия и Восток против международного терроризма.

7. Особенности культуры Востока глазами русских.

8. Цифровая дипломатия Востока и России.

9. Поворот России на Восток.

Расписание встреч будет публиковаться на официальной странице ЛОКМ Вконтакте и на сайте. Телефон для справок: +7(4742)28-01-73. Адрес музея: Липецк, улица Ленина, д. 25.

«У нас в регионе действительно много вариантов для интеллектуального досуга: музеи, театры, библиотеки, выставки. И этот научно-популярный проект в формате лектория — ещё одна прекрасная возможность для липчан глубже познакомиться с историей и культурой», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.