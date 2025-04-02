Общее у России и стран Востока предлагают найти липчанам на бесплатных лекциях в областном краеведческом музее

Серию бесплатных лекций, посвящённых взаимовлиянию культур России и Востока, запускает Липецкий областной краеведческий музей (ЛОКМ). Первая встреча состоится 3 апреля в 13:30 в малом зале.
Спикером выступит доктор исторических наук, руководитель востоковедческой лаборатории ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, профессор Лариса Александровна Черешнева. Цикл лекций посвящён исследованию общих черт и различий в развитии цивилизаций Востока и России, особенностям менталитета народов, вопросам глобализации и ее влияния на мир, а также другим актуальным темам, сообщили в ЛОКМ.
Всего запланированы девять лекций:
1. Восток — Россия: общее и особенное в развитии цивилизаций.
2. Россия — естественный мультикультурализм и полиэтничность.
3. Глобализация и ее влияние на Россию и Восток.
4. Мегатренды современности.
5. «Мягкая сила».
6. Россия и Восток против международного терроризма.
7. Особенности культуры Востока глазами русских.
8. Цифровая дипломатия Востока и России.
9. Поворот России на Восток.
Расписание встреч будет публиковаться на официальной странице ЛОКМ Вконтакте и на сайте. Телефон для справок: +7(4742)28-01-73. Адрес музея: Липецк, улица Ленина, д. 25.
«У нас в регионе действительно много вариантов для интеллектуального досуга: музеи, театры, библиотеки, выставки. И этот научно-популярный проект в формате лектория — ещё одна прекрасная возможность для липчан глубже познакомиться с историей и культурой», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.