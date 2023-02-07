Липчане могут присоединиться к Седьмой общероссийской акции «Дарите книги с любовью» и поучаствовать в общем добром деле. Для этого с 7 по 14 февраля новые и уже прочитанные, но не потерявшие первозданного вида книги для детей и взрослых можно принести в областную научную библиотеку (улица Кузнечная, 2), в Центр молодежного чтения ЛОУНБ (улица Неделина, 31а) или в областную детскую библиотеку (улица Толстого, 40), сообщает управление культуры и туризма Липецкой области.

Акция организована Ассоциацией «Растим читателя» и приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается в 44 странах. 14 февраля, в Международный день книгодарения, вся собранная в рамках акции литература будет передана подопечным Центра социальной защиты населения Липецкой области.

Подробности акции можно узнать по телефонам: 23-54-03 и 74-16-48.