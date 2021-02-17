На профильной комиссии в Липецком горсовете обсудили, как избавиться от пробок на площади Победы. На проблему заторов депутатам не раз жаловались жители города. Свои предложения по этому вопросу в горсовет направил общественник Владимир Костров.

Он считает, что решив четыре проблемы, которые сегодня существуют, можно избавиться от пробок в этой части города. Общественник предлагает сделать «нормальный ровный переезд, не тормозящий поток транспорта» на участке дороги с трамвайными рельсами на повороте с ул. Терешковой в сторону ул. Папина. От ул. Терешковой в сторону пр. Победы Костров предлагает уменьшить ширину полос и навести порядок в движении по ним. Островок со стороны пр. Победы немного «поправить» и сделать там «вафельную разметку». В этом случае, по его мнению, две левые полосы едут по кольцу, третья полоса может ехать и по кольцу для съезда на ул. Первомайская и съезжать на ул. Неделина, а четвертая (крайняя правая) использоваться для съезда на ул. Неделина. И последнее, на что обращает внимание липчанин, «на кольце не будет заторов, если с него без проблем буду съезжать машины, освобождая место на кольце для тех, кто на него въезжает».

Предложения липчанина по «вафельной разметке» и уменьшению разделительного островка мэрия планирует рассмотреть совместно с ГИБДД. Ремонт межрельсового пространства трамвайного переезда планируется во II квартале этого года. Впрочем, идеально ровного переезда, по словам председателя дорожного хозяйства и благоустройства Николая Дергунова, не получится. Все дело в том, что рельсы в Липецке изначально уложены выше уровня проезжей части.

Между тем, в мэрии считают основной проблемой заторов несинхронную работу светофоров, регулирующих два направления движения транспорта со стороны пр. Победы и ул. Неделина.

– Новый дорожный контроллер, который был установлен при реконструкции проспекта Победы, не синхронизирован с контролером на улице Неделина. В настоящее время ведется работа по внесению изменений в режим работы светофорных объектов. Считаем, что принимаемые меры позволят оптимизировать в ближайшее время движения транспорта по площади Победы, – сообщил Николай Дергунов.

Кроме того, прорабатывается вопрос введения одностороннего движения на участке ул. Неделина от пл. Победы до ул. Папина для перераспределения транспорта и снижения интенсивности движения на пл. Победы.

Депутаты приняли информацию к сведению, и предложили мэрии рассмотреть все возможности регулирования движения на пл. Победы, чтобы решить проблему заторов.