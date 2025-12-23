Общественники Липецкой области получили награды в региональном правительстве

Руководители некоммерческих организаций Липецкой области в торжественной обстановке получили благодарственные письма регионального правительства. Министр внутренней политики области Светлана Яковлева вручила награды представителям 15 общественных объединений. В их числе оборонно-патриотический клуб «Допризывник», Лебедянский фонд культуры, Федерация пожарно-спасательного спорта Липецкой области, военно-исторический клуб «Копье», Агентство социальных технологий и другие, которые занимаются сохранением культурного наследия, исторической памяти, поддержкой людей с заболеваниями и граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.

«Некоммерческие организации вносят огромный вклад в создание общества равных возможностей, сохранение национального богатства, формирующего наш менталитет и идентичность, воспитание в молодежи чувства гордости и ответственности за свою страну. За всё это хочется выразить искреннюю благодарность и пожелать нашим общественникам вдохновения и сил для дальнейших добрых дел», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.