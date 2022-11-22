Проблему распространения наркомании и курения среди подростков обсудили представители общественности, врачи, педагоги и полицейские на заседании Общественной палаты Липецкой области. По словам главного врача областного наркологического диспансера Михаила Коростина, во время пандемии и в связи с продолжительными ограничениями на проведение массовых мероприятий наркологи не могли вести активную профилактическую работу. Как следствие, на учет в наркодиспансер в этом году было взято 46 подростков, 264 находятся в группе риска. Можно сказать, что у этих ребят подорвано не только здоровье, но и репутация. Куда бы они ни устраивались – на работу, в вуз, – медики будут вынуждены направить информацию о том, что эти молодые люди употребляли наркотики.

Между тем, почти 82% молодежи сознательно отказывается от наркотиков. Однако в последнее время отмечаются факты распространения запрещенных веществ подростками. Зачастую это дети, которые таким образом решили заработать. Многие даже не отдают себе отчет в том, что совершают преступление. Вызывает обеспокоенность и увлечение молодежи электронными сигаретами. Они не менее опасны для организма человека, чем никотин, но продажа их несовершеннолетним никак не регулируется законодательством.

«Мы приняли решение направить во все соответствующие инстанции рекомендации об усилении административной ответственности за продажу и распространение среди несовершеннолетних никотинсодержащей продукции, электронных сигарет и всего, что с ними связано», – отметила в завершении заседания председатель Общественной палаты Ирина Бурмыкина. Кроме того, общественники указали на необходимость проводить на регулярной основе информационно-профилактическую работу с участием всех представителей власти, общественности и молодежи, а также проработать юридическую сторону вопроса о выявлении подростков, употребляющих наркотические вещества и тех, кто находится в группе риска методом социально-психологического тестирования и медицинских осмотров.