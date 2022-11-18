Результаты антикоррупционной работы в регионе в 2022 году обсудили на заседании совета Общественной палаты Липецкой области, участие в котором принял начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Липецкой области Анатолий Чичёв. Так, за десять месяцев текущего года липецкие правоохранители выявили 136 коррупционных преступлений. В том числе зафиксировано 65 фактов взяточничества. В суд правоохранители направили 83 дела. В результате более 18 миллионов рублей возвращено в государственную казну. В период пандемии, например, выросло число взяток за поддельные сертификаты о прививках. Зато гораздо меньше взяток стали брать сотрудники ГИБДД.

«Комплексная работа по борьбе с коррупцией в области ведется, это видно по результатам. Однако необходимо усилить разъяснительную работу не только с чиновниками, но и с гражданами, четко объяснять последствия нарушений закона и их неотвратимость, а также периодически проводить экспертную оценку регулирующего законодательства», – отметила председатель Общественной палаты Липецкой области Ирина Бурмыкина.

На заседании было отмечено, что в регионе усилена работа по выявлению нарушений в рамках реализации нацпроектов. Остаются на особом контроле у правоохранительных органов коммерческие структуры, работающие на госзаказах. Вместе с тем снизилась административная нагрузка на бизнес. Мораторий на ряд плановых проверок предприятий малого и среднего предпринимательства, введенный Правительством РФ в марте этого года, продолжится и в 2023 году. Это существенного облегчит жизнь бизнесу в сложное для российской экономики время.

Согласно проведённым социологическим исследованиям, из 600 опрошенных жителей Липецкой области 73% лично не сталкивались с фактами коррупции. Аналогичное исследование было проведено в рамках масштабного проекта «Бизнес-Барометр коррупции» Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного Президентов РФ. От Липецкой области в опросе участвовало более 650 представителей малого и среднего бизнеса. Из ответов следует, что треть липецких предпринимателей не сталкивались с необходимостью давать взятку, а 16% знают о фактах коррупции и сталкиваются с ней постоянно. Среди наиболее частых причин коррупционных преступлений предприниматели называли получение разрешений, справок, лицензий, контроль предпринимательской деятельности, регистрацию с недвижимостью. Но самый распространённый ответ – сложившиеся в обществе традиции и менталитет. Председатель Общественной палаты Липецкой области Ирина Бурмыкина обратила внимание присутствующих на то, что результаты исследования четко определяют направления дальнейшей антикоррупционной работы. По вопросам повестки заседания приняты соответствующие решения.

«Общественный контроль является одной из наиболее эффективных форм противодействия злоупотреблениям на государственной и муниципальной службе», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.