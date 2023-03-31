3 июня в рамках экспедиции при поддержке гранта «Лицо России» от Президентского Фонда культурных инициатив члены научной общестенной организации «Археологические исследования» начали осмотр с. Доброе и выявили замечательный дом по ул. Набережной, украшенный наличниками с символикой СССР. На одном доме их было сразу четыре вида!

Но, к сожалению, дом подлежал уничтожению.

«Вчера нам успели сообщить, что это происходит и можно снять наличники с разбираемого дома (спасибо Елене Кольцовой). Это мы сегодня и сделали», — рассказали общественники в соцсетях.

Все 4 вида наличников с небольшой реставрацией с 1 июня станут экспонатами итоговой выставки по проекту и перейдут на постоянное хранение в Липецкий историко-культурный музей.

Год постройки указанного дома — 1961-й. В доме проживали с 1961 года учителя Бахаевы Николай Иванович и Анна Михайловна. Мастера — Фурсов Михаил Алексеевич и его сын Фурсов Валентин Михайлович (1936 г.р.). Автор наличников — Фурсов Валентин Михайлович.

К слову говоря, сейчас разведочный отряд ЛРНОО «Археологические исследования» проводит уже третью экспедицию по поиску деревянных наличников в Добровском и Чаплыгинском районах Липецкой области. Осмотрены с. Преображеновка Добровского района, с. Дубовое Чаплыгинского, часть г. Чаплыгин.

Мероприятие проходит в рамках реализации мероприятий проекта «Липецкий край — сквозь века» при поддержке субсидии Управления внутренней политики Липецкой области.