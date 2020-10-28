Общественные бани Липецка присоединят к водоканалу

На второй сессии Липецкого горсовета депутаты рассмотрели вопрос о реорганизации МУП Банно-прачечное хозяйство путем присоединения к МУП «Липецкводоканал».
Председатель департамента ЖКХ Вадим Негробов рассказал, что реорганизация необходима для заключения концессионных соглашений. Это позволит сохранить имущество, социальную направленность бань, а также осуществлять мобилизационную подготовку в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
– Администрация Липецка считает целесообразным реформирование МУП Банно-прачечное хозяйство. Денежные средства на реорганизацию из бюджета города не потребуются, – сообщил Вадим Негробов.
– Есть ли инвестиции, есть ли возможность у МУП «Липецкводоканал» для того, чтобы профильно использовать объекты, которые им передаём? – поинтересовался депутат Николай Двугрошев.
Мэр Липецка Евгения Уваркина пояснила, что при разработке проекта реорганизации учитывалась социальная значимость объектов.
– Если бы передали бани в аренду на срок более 15 лет, то потребовались бы серьезные инвестиции, чтобы привести это хозяйство в порядок. И такой срок дает право арендатору последующего выкупа со сменой деятельности. Для нас это риск потери социального объекта, – отметила Евгения Уваркина. – А в случае передачи бань в концессию, изменения права деятельности не будет.
По итогам обсуждения депутаты дали согласие на реорганизацию МУП Банно-прачечное хозяйство путем присоединения к МУП «Липецкводоканал».
- Парламентарии детально рассмотрели данный вопрос. Есть четкое убеждение, что банно-прачечное хозяйство должно в городе быть. Представители администрации города подтвердили, что реорганизация – единственный путь существования бань, и заверили, что профиль их деятельности меняться не будет, – прокомментировал решение сессии спикер горсовета Александр Афанасьев. – Также мы в решение включили рекомендацию о предоставлении льгот социально незащищенным категориям граждан. Вопрос берем под особый контроль, будем контролировать все этапы по концессионному соглашению.