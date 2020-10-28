Общественные бани Липецка присоединят к водоканалу

На второй сессии Липецкого горсовета депутаты рассмотрели вопрос о реорганизации МУП Банно-прачечное хозяйство путем присоединения к МУП «Липецкводоканал».

Председатель департамента ЖКХ Вадим Негробов рассказал, что реорганизация необходима для заключения концессионных соглашений. Это позволит сохранить имущество, социальную направленность бань, а также осуществлять мобилизационную подготовку в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

– Администрация Липецка считает целесообразным реформирование МУП Банно-прачечное хозяйство. Денежные средства на реорганизацию из бюджета города не потребуются, – сообщил Вадим Негробов.

– Есть ли инвестиции, есть ли возможность у МУП «Липецкводоканал» для того, чтобы профильно использовать объекты, которые им передаём? – поинтересовался депутат Николай Двугрошев.

Мэр Липецка Евгения Уваркина пояснила, что при разработке проекта реорганизации учитывалась социальная значимость объектов.

– Если бы передали бани в аренду на срок более 15 лет, то потребовались бы серьезные инвестиции, чтобы привести это хозяйство в порядок. И такой срок дает право арендатору последующего выкупа со сменой деятельности. Для нас это риск потери социального объекта, – отметила Евгения Уваркина. – А в случае передачи бань в концессию, изменения права деятельности не будет.

По итогам обсуждения депутаты дали согласие на реорганизацию МУП Банно-прачечное хозяйство путем присоединения к МУП «Липецкводоканал».