Общественный совет ветеранов СВО создан в Усманском районе

В Усманском районе создан Общественный совет ветеранов специальной военной операции. Его первое заседание под председательством Михаила Якимова, ветерана СВО, состоялось на этой неделе. Михаил Якимов служил оператором-наводчиком на Бахмутском направлении, где был ранен в ходе боестолкновений. За проявленное в бою мужество награжден медалью «За отвагу».

В задачи новой общественной организации вошли адресная помощь семьям участников СВО, увековечение памяти Героев Отечества и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Привлечение ветеранов СВО к участию в общественной деятельности имеет важное значение для развития гражданского общества и укрепления социальной сплоченности. Бойцы обладают ценным опытом, профессиональными навыками и высоким уровнем патриотизма, и это позволяет им вносить значительный вклад в решение актуальных социальных задач», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.