Общежитие ЛГПУ отремонтировано при содействии главы региона

В Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского отремонтировали холлы и лестничные пролёты в одном из корпусов общежития, рассчитанном на 500 студентов. Помочь с организацией ремонта предложил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов во время посещения праздничных торжеств, посвящённых 70-летию вуза в ноябре 2019 года. В дальнейшем руководитель региона оказал содействие в проведении работ.

«Поступало много жалоб на состояние общежития. Замечательно, что удалось оперативно решить вопрос с ремонтом. Необходимо также модернизировать оснащение образовательных организаций региона. Это важно как для обучения студентов, так и для развития Липецкой области», – отметил Игорь Артамонов.

В этом году в здании, построенном в 1989 году, заменили светильники, проводку, напольное и потолочное покрытие, выровняли и покрасили стены. Ремонт обошёлся более чем в 5 млн рублей.

«Ребятам из других городов и стран, которые приезжают к нам учиться, сложнее, чем их однокурсникам из Липецка, которым не приходится расставаться с семьёй и друзьями на родине. Студенты, живущие в общежитии, вынуждены самостоятельно устраивать свой быт и поддерживать порядок в дополнение к новой учебной нагрузке. Поэтому мы стараемся создать в общежитии комфортную обстановку, чтобы и адаптироваться было проще, и учиться комфортнее. Это непросто, так как общежитие – один из самых сложных объектов – здание старое, большая нагрузка на коммуникации, и заселено оно круглогодично», – отметила ректор вуза Нина Федина.

За последние пять лет облик общежития значительно изменился. Были отремонтированы жилые комнаты, оборудованы душевые комнаты и санузлы, заменена проводка. Кроме того, в здании университета ремонтируются аудитории, появляются новые научные лаборатории, танцевальные классы, обновляется инфраструктура.