Общие собрания собственников в 2025 году пройдут по-новому

С 1 марта 2025 года, согласно Федеральному закону № 463, заочные собрания можно проводить исключительно через ГИС ЖКХ или региональные информационные системы. Голосования в других сервисах, инициированные после этой даты, будут считаться недействительными.

Стало также обязательным размещение в системе сообщения о собрании, проводимом в любой форме. После размещения сообщения система направляет собственнику в личный кабинет Госуслуг или ГИС ЖКХ уведомления:

за 10 дней до начала голосования,

о старте голосования,

о результатах голосования.

Достаточно зайти в личный кабинет – уведомление будет считаться официально доставленным.

«Удобные, прозрачные, легитимные голосования являются одним из важных элементов инфраструктуры для эффективного управления многоквартирными домами, которую мы стремимся создать для успешной реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Важно напомнить, что сами голосования инициируются в ГИС ЖКХ, а проголосовать можно как через систему, так и в приложении «Госуслуги Дом». Собственники получают уведомления о голосованиях на Госуслугах, что способствует информированию и вовлечению в процесс большего количества собственников квартир и снижает уровень фальсификаций», – подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

При заочном голосовании можно использовать бумажные бюллетени, но в них обязательно нужно указывать СНИЛС. Это позволяет проверить, правильно ли учтен ваш голос и исключить фальсификации. Если не хотите передавать персональные данные, можно проголосовать онлайн через ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги Дом».

Еще одно изменение коснулось жителей, которые хотят инициировать общее собрание собственников жилья. Теперь они могут подать заявку не только в бумажном, но и в электронном виде. Для этого собственнику помещения в многоквартирном доме нужно скачать мобильное приложение «Госуслуги Дом», сделать коллективную заявку с темой «Инициирование ОСС», сформулировать в ней вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания и опубликовать.

После присоединения к заявке других собственников, заявитель может направить опубликованную заявку в управляющую организацию. Таким образом, организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, увидит в своем личном кабинете заявку с вопросами повестки и всех присоединившихся к ней собственников.

Если к заявке присоединились собственники, которым принадлежит как минимум 10% голосов (собственники помещений, суммарная площадь которых составляет не менее 10% площади всех помещений в МКД), управляющая организация должна провести ОСС по предложенной повестке в течение 45 дней, добавив в сообщение о собрании всех собственников, присоединившихся в качестве инициаторов ОСС на основании данных соответствующего реестра.

Для упрощения расчета 10% голосов собственников Оператор ГИС ЖКХ планирует выпустить функцию отображения доли голосов присоединившихся к коллективной заявке собственников, которая будет доступна как жильцам, так и управляющим организациям.

Цифры по Липецкой области: 97364 липчанина пользуются мобильным приложением «Госуслуги Дом», 276 онлайн-собраний уже проведено через ГИС ЖКХ.