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Обсуждение замечаний к генплану продолжилось на личном приеме спикера Липецкого горсовета

1 час назад
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Сегодня председатель горсовета Александр Афанасьев провел личный прием граждан. Помимо личных просьб обращения касались оказания юридической помощи в отношении жилых помещений, а также замечаний жителей садоводческих товариществ «им. Мичурина», «Весна» по проекту Генплана города.

— Мы вчера говорили про встречу по вопросу наложения проекта Генплана на ваши товарищества. С этими замечаниями мы ознакомимся с правовым управлением, а в ближайшие дни обсудим с градостроителями, — отметил спикер парламента.

Всего на прием пришли пять жителей города. С личным приемом депутатов можно ознакомиться в разделе сайта: график личных приёмов, а также направить обращение к депутату.

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