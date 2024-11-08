Обучающая программа «Самозанятый – механизмы роста и развития» стартовала 7 ноября в центре «Мой бизнес» Липецкой области. Проект продлится до 21 ноября. Присоединиться могут все желающие, кто планирует начать свое дело и хочет узнать больше о том, как стать индивидуальным предпринимателем. Регистрация доступна по ссылке.

Программа состоит из трех модулей, два из них с практической направленностью в очном формате и один модуль по применению цифровых инструментов и искусственного интеллекта в онлайн формате. Также предусмотрена возможность онлайн-консультаций с тренером в межмодульный период для получения персонализированных рекомендаций.

«Консультирование и обучение – один из видов поддержки начинающих предпринимателей в Липецкой области. Эксперты и опытные бизнесмены готовы подсказать, как избежать основных рисков и стать успешными. Это довольно эффективная мера, которая делает большой вклад в укрепление и развитие сферы МСП в регионе», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.