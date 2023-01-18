Совещание руководителей отрядов юных инспекторов движения образовательных учреждений Краснинского района состоялось в местном Центре развития творчества. В ходе работы отмечалось, что обучение детей основам дорожной безопасности и транспортной культуре – жизненная необходимость, а разнообразные занятия по ПДД всегда актуальны в образовательных организациях, сообщили в Госавтоинспекция Липецкой области.

Директор Центра развития творчества Елена Кабанова проинформировала участников совещания о предстоящих профилактических акциях. Кроме того, во время встречи рассматривались вопросы организации работы отрядов ЮИД. Педагоги обсудили разнообразные методы и формы проведения занятий и акций с детьми, а также поделились собственным успешным опытом.

Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. «Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.