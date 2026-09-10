Обучающий практикум «Попробуй кибербез на вкус» приглашает участников

Липецкий кампус «Школы 21» 7 октября организует практикум «Попробуй кибербез на вкус». Мероприятие адресовано специалистам в сфере ИТ и информационной безопасности, а также руководителям профильных направлений.

Участников ждёт разбор реальных кейсов атак, демонстрация современных инструментов защиты и возможность самостоятельно поработать с настоящим NGFW. Обучение проведут тренеры компаний Positive Technologies, Axoft и РСКБ в офлайн-формате.

В программе практикума – автопентест в действии (система PT Dephaze в непрерывном режиме ищет уязвимости в инфраструктуре), разбор реальных уязвимостей, выявленных на предприятиях Липецкой области, решения PT Email Security и MaxPatrol Endpoint Security для защиты периметра от почты до конечных устройств, а также практическая лаборатория по работе с PT NGFW под руководством экспертов «ТризТех».

Количество мест ограничено, требуется предварительная регистрация по ссылке. Подтверждение участия придёт на указанную при регистрации электронную почту.

«Кибербезопасность – это не только про технологии, но и про людей, которые умеют их применять. Подобные практикумы дают специалистам возможность увидеть реальные угрозы и отработать навыки защиты на современном оборудовании. Такие компетенции сегодня востребованы как в бизнесе, так и в госсекторе», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.