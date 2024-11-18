Интенсив по продвижению брендов стартовал в галерее современного искусства «Буксир» в Липецке. Серию обучающих мероприятий для предпринимателей Липецкой области запустил Центр развития креативных индустрий липецкого Фонда поддержки МСП. Спикерами интенсива выступают преподаватели университета Universal University. В первый день участников ждала встреча-знакомство, на которой обсудили цели, провели SWOT-анализ и нетворкинг.

Как отметили в Фонде поддержки МСП, креативные индустрии – это бизнес, который формирует новые смыслы, двигает экономику и укрепляет уникальную идентичность региона. А обучение – важный шаг к тому, чтобы предприниматели смогли не просто создавать, но и эффективно продвигать свои продукты, находить свою аудиторию и выстраивать успешные бизнес-стратегии. Совместная работа Центра развития креативных индустрий и ведущих экспертов позволит раскрыть потенциал липецких брендов на совершенно новом уровне.

Интенсив продлится до 15 декабря. Он включает онлайн-лекции и практические воркшопы офлайн. За пять недель предприниматели определят миссию и ценности бренда, узнают, как правильно анализировать рынок и аудиторию, сформируют стратегию продвижения, настроят системную работу с каналами продаж, прокачают навыки работы с клиентами и партнерами. Финалом обучения станет защита стратегии продвижения бренда. По ее итогам студентам вручат сертификаты.

Центр развития креативных индустрий открылся в Липецкой области в июле 2024 года. Опорной организацией, в которой создали новое подразделение, стал липецкий областной Фонд поддержки МСП. Структура ведет работу в рамках Соглашения правительства Липецкой области с АСИ по внедрению регионального стандарта развития креативных индустрий.

«Сейчас в регионе разрабатывается стратегия, частью которой станет запуск новых мер поддержки для творческого бизнеса. Пока мы видим, что липчанам особенно интересны такие креативные направления, как айти, архитектура, мода, реклама, пиар, народные художественные промыслы и ремесла», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.