Благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» можно бесплатно пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства или сохранения занятости. Воспользоваться такой возможностью могут не только безработные, зарегистрированные в службе занятости, но и:

– граждане от 50 лет и старше;

– граждане предпенсионного возраста;

– ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО, уволенные с военной службы;

– лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР;

– члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий СВО, принимавших участие в боевых действиях, погибших при выполнении задач в ходе СВО, либо умерших после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученного при выполнении задач СВО;

– неработающие женщины с детьми до семи лет включительно;

– инвалиды;

– граждане, обратившиеся в службу занятости в целях поиска работы;

– работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников;

– граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;

– граждане, фактически осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;

– представители молодёжи до 35 лет включительно – как выпускники вузов, техникумов, колледжей, так и граждане, не имеющие профобразования.

Подать заявку для обучения по новым образовательным программам, актуальным для дальнейшего трудоустройства или сохранения занятости, можно через портал «Работа России». По окончании обучения будет выдан документ установленного образца. Специалисты центров занятости могут помочь с подачей заявки, провести тестирование на определение профессиональных навыков, а после прохождения обучения – подобрать работу.

Как сообщили в управлении социальной политики Липецкой области, в прошлом году профобучение в рамках национального проекта прошли более 2160 жителей региона. Из них 85% сохранили занятость, были трудоустроены или стали самозанятыми.

«Мы уже поменяли номенклатуру образовательных программ учреждений СПО Липецкой области с учетом запроса экономики. Сейчас такую же работу проводим с высшими учебными заведениями. Мы заинтересованы в том, чтобы и предприятия без проблем находили себе подходящие кадры, и чтобы липчане трудоустраивались на хорошие места, получали высокую зарплату и строили свою жизнь так, как им хочется», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.