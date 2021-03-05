Порядка 21 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направят на ремонт улицы Подгоренская в Липецке.

Согласно документации, подрядчику, выигравшему торги, предстоит отремонтировать участок проезжей части в Подгорном. Зона производства работ — от владения №6 по улице Подгоренская до дома №5 по улице Телецентр. На объекте необходимо устроить выравнивающий слой из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II и верхний шестисантиметровый слой из щебёночно-мастичного асфальтобетона. Также здесь предполагается замена свыше 2,2 километров бордюров и ремонт 720 метров дорожного ограждения. Пешеходные зоны также выполнят в асфальте.

Как известно, это уже четвёртый объект улично-дорожной сети Липецка, на который уже объявлены торги. Ремонт здесь проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».