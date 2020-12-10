Объявления в газете «Добринские вести» | №50 от 10.12.2020

Отдел рекламы, гл. бухгалтер – 8-991-342-93-11.

ПРОДАЮТСЯ

ДОМ. Тел. 8-920-507-04-21.

Тел. 8-920-507-04-21. ДОМ 107 кв. м, все удобства, ул. Кирова, 500 м до центра. Тел. 8-958-654-77-14.

ул. Кирова, 500 м до центра. Тел. 8-958-654-77-14. ДОМ , ул. Нестерова, 9, 65 кв. м. Тел. 8-900- 309-06-39.

, ул. Нестерова, 9, 65 кв. м. Тел. 8-900- 309-06-39. ДОМ, ул. Корнева, 57, 65 кв. м. Тел. 8-952-596-80-38.

ул. Корнева, 57, 65 кв. м. Тел. 8-952-596-80-38. ВАЗ-2107, 2007 г.в., инжектор. Тел. 8-900-985-02-88.

2007 г.в., инжектор. Тел. 8-900-985-02-88. КОРОВА. Второй отел в мае. Тел. 8-920-241-22-67.

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Тел. 8-904-694-67-61. СВИНИНА домашняя, 200 руб./кг. Тел. 8-920-501-63-68.

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ПРОДАМ ДРОВА КОЛОТЫЕ Тел. 8-902-726-07-44.

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16 декабря в п. Добринка, ул. Ленинская, 4, Дом культуры

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ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» (с. Троекурово) продает лошадей, цена 150 руб. за кг живого веса. Тел. 8-960-150-04-54.

Продаются бычки черно-пестрой породы, 250 руб./кг живого веса. Тел. 8-920-511-59-82.

РАБОТА

На постоянную работу ООО «Добринский элеватор» приглашает следующих специалистов: специалиста по работе с персоналом, начальника элеватора, главного бухгалтера, экономиста, начальника ПТЛ (начальник лаборатории).

Справки по тел. 8-926-602-12-98, 8 (495) 745-50-73 доб. 316.

on.volkova@dominantsugar.ru

Требуются овощеводы в теплицы.

Вахта от 35 смен. Обучение, транспорт – бесплатный.

Еженедельные авансы. ЗП – 42 000.

Телефон: 8-920-890-72-70.

Требуются сотрудники на работу в теплице в г. Усмань.

Транспорт предоставляется. Справки по телефону

8-952-598-02-59 (Галина) и 8-905-178-87-26 (Андрей).

Добринскому сахарному заводу на постоянную работу требуются операторы участка в основное производство. Требования: среднее техническое образование, знание ПК, желателен опыт работы оператором на производстве. Заработная плата высокая.

Справки по телефону: 8-4746-22-55-31.

УСЛУГИ

Ремонт стиральных машин, холодильников и прочей техники. Тел. 8-929-017-43-42.

Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел. 8-909-231-65-66.

КУПЛЮ

Скупаем лошадей, коров, быков, коз, хряков, овец, вынужденный забой. Тел. 8-904-290-12-90, 8-929-012-23-16.

Куплю быков, коров, лошадей. Дорого. Тел. 8-980-261-64-88, 8-910-742-29-97.

КУПЛЮ МЯСО (говядину). Тел. 8-905-682-25-49.