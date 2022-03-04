Дорожное агентство Липецкой области проведет торги на ремонт участков автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью 62 км. Начальная сумма контракта – 254.9 млн рублей. Лот включает в себя 9 объектов:

Елец-Талица-Красное — с 29 по 31-й км в Краснинском районе; Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь — с 44-го по 52-й км в Лебедянском районе; Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь- с 52-го по 54-й км — в Лебедянском районе; Лебедянь-Большой Верх-Яблонево — 2,3 км, начиная от райцентра; Лебедянь-Большой Верх-Яблонево — с 7-го по 19-й км — в Лебедянском районе; Солдатское-Казинка-Михайловка-граница Воронежской области – 12,3 км, начиная от Солдатского в Тербунском районе; Тербуны-Набережное-Волово – 3,1 км, начиная от Тербунов; Тербуны-Набережное-Волово – с 4-го по 11-й км в Тербунском районе; Фомино-Негачевка — Дмитряшевка — прим. к а/д Хлевное — Тербуны – с нулевого по 14-й км в Хлевенском районе.

Завершить приём заявок планируется 10 марта. Ранее были определены подрядчики на ремонт еще 36-ти участков региональных дорог, который также будет проведен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Таким образом, в общей сложности по дорожному нацпроекту в Липецкой области в 2022 году приведут в нормативное состояние 335,4 км опорной сети межмуниципальных трасс.