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Объявлены торги на ремонт улиц Новокарьерной и Чапаева в Липецке

3 часа назад
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Городское управление главного смотрителя объявило торги на поиск подрядчика, который будет ремонтировать две улицы частного сектора Липецка – Новокарьерную и Чапаева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Победившей на аукционе подрядной организации предстоит разобрать щебёночное основание на улице Новокарьерной и сфрезеровать существующее покрытие на Чапаева.

Затем на обоих объектах подрядчик устроит выравнивающий и верхний пятисантиметровый слои асфальтобетона, общая площадь работ – более 11 тысяч кв м.

Кроме того, на Чапаева рабочие отремонтируют почти 600 метров бортовых камней.

Ремонт проезжих частей проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Общая стоимость работ – порядка 17 миллионов рублей.

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