В Липецкой области с 25 октября вводится обязательная система QR-кодов. Они необходимы для посещения торговых центров, заведений общественного питания, салонов красоты, саун, бассейнов, спортивных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных и культурных мероприятий. Такое решение было принято сегодня на заседании оперативного штаба.

«Ситуация с распространением коронавирусом в регионе остаётся крайне напряжённой. За неделю наблюдается прирост заболевших на 10–15 %, во всех возрастных группах, кроме детского. Такая мера позволит остановить распространение инфекции и избежать полного локдауна», – рассказал главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев.

При посещении люди, сделавшие прививку, должны будут предоставить паспорт и QR-код на бумажном носителе или в электронном виде. Исключения будут сделаны для людей с медотводом или справкой о недавно перенесенном коронавирусе, но не позднее полугода.