В регионе

Обязательная система QR-кодов вводится в Липецкой области с 25 октября

25 минут назад
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В Липецкой области с 25 октября вводится обязательная система QR-кодов. Они необходимы для посещения  торговых центров, заведений общественного питания, салонов красоты, саун, бассейнов, спортивных центров, театров, кинотеатров, концертных залов, музеев, библиотек, спортивных и культурных мероприятий. Такое решение было принято сегодня на заседании оперативного штаба.

«Ситуация с распространением коронавирусом в регионе остаётся крайне напряжённой. За неделю наблюдается прирост заболевших на 10–15 %, во всех возрастных группах, кроме  детского. Такая мера позволит остановить распространение инфекции  и избежать полного локдауна», –  рассказал главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев.

При посещении люди, сделавшие прививку, должны будут предоставить паспорт и QR-код на бумажном носителе или в электронном виде. Исключения будут сделаны для людей с медотводом или справкой о недавно перенесенном коронавирусе, но не позднее полугода.

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