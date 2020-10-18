Очередь из скорых у инфекционки. В управлении здравоохранения Липецкой области объяснили причины

Региональное управление здравоохранения разъяснило особенности госпитализации пациентов, которых доставляют в приёмное отделение инфекционного госпиталя с подтверждённым диагнозом COVID-19 или с подозрением на коронавирус, а также с чем связано ожидание у приёмного отделения.

Как объяснили в управлении, специализированные бригады скорой медицинской помощи забирают в больницу таких пациентов при наличии двух из нескольких признаков:

насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии 93% и ниже; и/или температура 38 или выше градусов в течение трёх и более дней, не снижающаяся жаропонижающими средствами; и/или частота дыхательных движений в покое у взрослого больше 22 в минуту.

В приёмном отделении инфекционного госпиталя собирается эпидемиологический анамнез пациента, проводится пульсоксиметрия, рентгенография лёгких или компьютерная томография (при наличии показаний).

Кроме того, врач приёмного отделения проводит первичный осмотр и на основании полученных результатов с учётом имеющихся у пациента факторов риска тяжёлого течения заболевания (возраст старше 65 лет, наличие хронических заболеваний органов дыхания, сахарного диабета, болезней системы кровообращения) принимает решение о госпитализации, в том числе на койку с респираторной поддержкой.

Если необходимости в круглосуточном медицинском наблюдении нет — пациенту дают рекомендации для амбулаторного лечения.

В связи с тем, что в инфекционные госпитали доставляют пациентов из районов области, бригадам скорой помощи приходится ждать пока в приёмном покое проведут все необходимые исследования и врач примет решение о госпитализации пациента. Если показаний для госпитализации нет, больные из районов доставляются обратно той же бригадой скорой медицинской помощи.