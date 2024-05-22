В Добринском районе при организации и поддержке Добринского отделения Союза женщин Липецкой области вместе с жителями района, руководителями организаций и трудовыми коллективами, казаками, главами сельсоветов был собран гуманитарный груз для бойцов СВО.

Передали около 6 тонн (1137 пятилитровых бутылей) питьевой воды, бензопилы, наборы ключей для ремонта техники, постельные принадлежности, маскировочные сети и другое.

В этот раз наши ребята-земляки смогли приехать на военном большегрузе, а заодно и побывать дома. Они сердечно поблагодарили всех причастных к данной акции и с хорошим настроением отправились обратно громить врага, чтобы скорее вернуться на свою малую родину с победой.

Наши бойцы продвигаются вперед, освобождая деревни и села от нацистов. А мы остаемся надежным тылом. Ведь когда мы вместе — мы непобедимы!