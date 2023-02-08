Одна из самых крупных партий гуманитарной помощи для липецких военнослужащих отправлена в зону проведения специальной военной операции. Груз сформирован по поручению губернатора региона Игоря Артамонова и спикера областного парламента Дмитрия Аверова.

В состав гумпомощи вошли предметы первой необходимости, нательное бельё, зимние костюмы и обувь, продукты, а также очень нужные в быту газовые горелки. Отправили в зону СВО и мобильные банные комплексы. Их доставят двум крупным воинским подразделениям, где служат липчане.

«Представители областного правительства регулярно посещают воинские части, где служат жители региона. Мы внимательно следим за потребностями наших военнослужащих, помогаем поддерживать связь с родными и близкими, оказываем содействие в решении всех возникающих вопросов», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Отправленный гуманитарный груз сопровождают спикер областного парламента Дмитрий Аверов и начальник регионального управления административных органов Игорь Гречуха. Они сообщили, что в зоне СВО будут проведены встречи с командованием частей и с липецкими военнослужащими. Все просьбы, полученные от бойцов, будут оперативно выполняться.