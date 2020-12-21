Глава Данковского района Валерий Фалеев в своем Instagram поделился переживаниями от очередной хулиганской выходки неизвестных, которые повредили стелу на въезде в город Данков.

“Много лет на въезде в Данков со стороны Липецка стоит стела, обозначающая границы и название населённого пункта. За это время она стала любимой фотозоной для молодожёнов и гостей. Но также приходится констатировать, что с момента установки чего она толькони испытала: на ней пытались рисовать, делать надписи, и всё это – краской поярче и погуще”, – рассказал Валерий Фалеев.

И вот очередное «покушение». На днях, когда руководство района инспектировало въездные группы, обнаружилось повреждение одной из букв в названии города.

“Возможно, местные вандалы добрались до объекта на окраине города и повредили его со злым умыслом. А, может, это результат чьих-то неумышленных действий?”, – задается вопросом глава района.

Так или иначе, есть проблема, и она нуждается в решении. Этой работой, по словам Валерия Фалеева, займётся одна из рекламных компаний, которая к пятнице изготовит новую букву «Н».