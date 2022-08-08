Современное производство и технологии по направлениям «Животноводство» и «Растениеводство», юридические и финансовые тонкости ведения фермерского хозяйства изучали два с половиной месяца в «Школе фермера» 33 начинающих и потенциальных предпринимателя Липецкой области. Они получили не только необходимые теоретические знания, но и бесценный практический опыт, посетив ведущие предприятия АПК и фермерские хозяйства региона. В частности, сельскохозяйственные потребительские кооперативы «Мечта», «Кузьминки – молоко», «Экоптица», ООО «Фрагария», экопарк «Мультиферма».

Свои бизнес-проекты слушатели защищали на заседаниях конкурсной комиссии, состоявшей из представителей управления сельского хозяйства, Центра компетенций АПК Липецкой области, Россельхозбанка и Липецкого института переподготовки и повышения квалификации кадров АПК. По итогам обучения шесть выпускников «Школы фермера» получили красные дипломы. Их в торжественной обстановке вручали заместитель начальника управления сельского хозяйства Липецкой области Павел Киндрук, заместитель директора Липецкого филиала АО Россельхозбанк Нина Ковалёва, директор ЛИППКК АПК Михаил Никонов. Среди почетных гостей торжества также были исполнительный директор Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Липецкой области Игорь Папонов и проректор по учебной работе ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского Анатолий Комков.

«Все вы – люди активные, неравнодушные, увлеченные свои делом. Именно вы не даете нашему аграрному сектору стоять на месте, создаете существующим предприятиям здоровую конкуренцию. Уверен, что в следующем году мы с вами обязательно встретимся на заседаниях конкурсной комиссии по определению победителей на грантовую поддержку, чтобы вам было легче начать развивать свой бизнес», – сказал Павел Киндрук.

Среди счастливых обладателей дипломов – Вера Сокольских из села Большие Кузьминки Липецкого района. Она – бывший работник системы образования, после рождения детей переехала из города в деревню и занялась черенкованием декоративно-лиственных растений. А теперь с помощью полученных в «Школе фермера» знаний планирует еще и разводить кроликов, перепелов и цесарок.

Активное участие в организации и работе «Школы фермера» принял Центр компетенций АПК Липецкой области. Начальник отдела консультационного и информационного обеспечения Галина Анисимова читала лекции и консультировала слушателей по вопросам государственной поддержки малых форм хозяйствования и составлению бизнес-планов. А начальник отдела аграрной политики на селе Игорь Минин провел видеосеминары по теме комплексного развития сельских территорий.

«Школа фермера» – федеральный образовательный проект Министерства сельского хозяйства РФ и Россельхозбанка. Он объединяет возможности регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров для подготовки профессиональных кадров в сфере АПК. Проект стартовал в 2020 году, его география постоянно расширяется. Сейчас он реализуется в 53 российских регионах. «Малые формы хозяйствования вносят значительный вклад в аграрную экономику региона, поэтому очень важно поддерживать наших фермеров, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Оказывая им помощь, государство создает условия для появления и развития новых крестьянских фермерских хозяйств».