«Десант» проекта «Обучающая экспедиция» Клуба Лидеров России «Эльбрус» в составе победителей конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – и команда главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова с 9 по 14 марта проводят глубинные интервью с жителями Липецка. Цель – создать прототип решения задачи «Разработка комплекса мер и план мероприятий по повышению благосостояния малоимущих семей».

На приветственной встрече новый этап проекта открыли заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко и руководитель Клуба Лидеров России «Эльбрус», директор Департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ Татьяна Дьяконова.

«Конкурс «Лидеры России» – уже бренд и знак качества для управленцев, и заполучить его финалистов к себе в команду стремятся во многих регионах. Поэтому для Липецкой области участие в пилотном проекте стало отличной возможностью получить интересный взгляд на проблему, с которой мы активно работаем, – отметил Александр Рябченко. – У нас уже есть положительный опыт в том, что касается помощи жителям в трудной ситуации. Однако мы надеемся, что варианты, которые предложат участники проекта, позволят посмотреть на проблему с новой стороны не только нам, но и окажутся полезными в других регионах».

Проект «Обучающая экспедиция» запускается в пилотном формате в Курской, Липецкой, Курганской областях и Камчатском крае.

«Одной из задач «Обучающей экспедиции» является совместное обучение лидеров и команды губернатора. С одной стороны, у лидеров незамыленный взгляд, они могут по-новому посмотреть на существующие проблемы. С другой стороны, команда губернатора поделится опытом решения данных задач и получится синергия. Наш проект «Обучающая экспедиция» — это взаимодействие всех заинтересованных сторон. Ни одно решение не может быть качественно проработано, если оно не учитывает мнение жителей. Нас ждет около 80 глубинных интервью с людьми, которые оказались в сложной ситуации. Как им помочь, как сделать так, чтобы они не только вышли из этой ситуации, но и больше с ней не сталкивались – это и есть задача для команд. Высшей целью мы ставим разработку алгоритма взаимодействия с гражданами, который будет использоваться командой губернатора для решения других сложных кейсов», – поделилась победитель первого сезона конкурса «Лидеры России», председатель Клуба «Эльбрус», директор Департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ Татьяна Дьяконова.

Участники проекта уже погрузились в суть задачи от Липецкой области, выбрали капитанов команд, собрали необходимые данные и провели лекции по сервис-дизайну. Сервис-дизайн – это программа обучения по созданию проектов на основе анализа ожиданий пользователя. С помощью глубинных интервью с жителями того или иного региона участники сессии смогут смоделировать прототип решения конкретной проблемы: пройти путь от формирования потребности, выбора, принятия решений до получения результата.

«Я сам много лет работал в качестве муниципального депутата административного центра в регионе, который очень схож по населению с Липецкой областью – в Чувашской республике, поэтому тема социальных мер поддержки мне знакома, – рассказал Ильяс Калмыков, победитель конкурса «Лидеры России» 2020, общественный представитель агентства стратегических инициатив по направлению «Городское развитие. – Такая мера социальной поддержки как социальный контракт может изменить жизнь малоимущих семей и помочь предпринимательской инициативе в нашей стране. Команда губернатора уже работает в этом направлении и, по моему мнению, очень эффективно. В состав команд входят настоящие профессионалы, и мы уже обсудили нововведения, законопроект о государственной и социальной поддержке на территории Липецкой области, который максимально упростит процесс получения государственной поддержки предпринимателям и иным социальным группам».

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена» и другие.

В сентябре 2018 года ряд победителей конкурса «Лидеры России» совершили символическое восхождение на высшую точку России – гору Эльбрус. И создали Клуб с одноименным названием для решения социальных задач, стоящих перед страной. В сентябре 2019 года победители второго сезона конкурса поднялись на западную и восточную вершины Эльбруса в рамках ежегодной традиции Клуба, а в 2020 году водрузили знамя Победы на гору. Сегодня в Клубе 335 человек. Экосистема Клуба дает возможность участникам реализовывать социальные проекты по всей стране, обучаться у лучших управленцев и обмениваться идеями и ресурсами в рамках неформальных встреч. В портфеле клуба – более 10 проектов, в которых участвуют более 32 000 человек и 60 регионов нашей России. Социальные проекты Клуба: «Уроки Лидерства», «Моя родная школа», «Финансовая грамотность», «Боевая слава», «Доступный театр», «Делай чудо», «Программа «Наставничество». Программы нетворкинга для «Лидеров России»: «Деловое сообщество», «Завтрак с наставником», «Восхождение на Эльбрус».

«Нам нужно улучшить эффективность тех проектов, которые мы уже запустили и которые собираемся выполнять, – отметил Игорь Артамонов. – Придется хорошо поработать и найти решение сложной задачи».