Одаренные дети стали участниками образовательной смены по химии и биологии в «Стратегии»

Биолого-химическая образовательная смена для юных липчан завершилась в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия». Обучение прошли более 60 школьников из городов и районов Липецкой области. «Без качественного образовательного процесса на каждом его этапе невозможно подготовить выпускников, которые смогут работать на инновационных предприятиях региона», –подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Для учащихся был организован интенсив на интересные темы биолого-химического направления. Так, кандидат химических наук и преподаватель школы юного химика ВГУ Дмитрий Турчен рассказал о термохимии и решении олимпиадных задач на основе закона Гесса. А со старшим преподавателем кафедры технологии и технического творчества Института естественных, математических и технических наук ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Людмилой Негробовой школьники узнали о современных проблемах генетики и селекции.

В каждой учебной группе были отмечены лучшие участники, которые заработали высокий рейтинг в рамках образовательных траекторий. Также школьники пробовали проявить таланты в рамках внеурочной деятельности, раскрыть творческий потенциал и развить физические способности.

Программа смены направлена на выявление и сопровождение обучающихся, одаренных в области биологии и химии. Цель программы – подготовка учащихся к участию в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников и другим перечневым олимпиадам по биологии и химии. Проведение подобных смен способствует не только интеллектуальному развитию детей, но и их творческой самореализации. Кроме того, смены построены таким образом, что они стимулируют готовность школьников к участию в олимпиадах, конференциях и конкурсах интеллектуальной направленности различного уровня, что положительно сказывается на развитии и успешности юных липчан, считает директор Центра поддержки одаренных детей «Стратегия» Вадим Моргачев.