Воспитанники театрального отделения ДШИ им. Л. С. Соколовой города Ельца приняли участие в XI Международном театральном фестивале среди детских и молодежных любительских театральных коллективов «ГРАНИ 2021», который проходил с 21 февраля по 7 марта в заочно-дистанционном формате (г. Мурманск).

Учащиеся и преподаватели детской школы искусств из Липецкой области были представлены в 4-х номинациях:

Авторское чтение – Юлиана Уразова – диплом лауреата I степени;

Художественное чтение – Ростислав Пахомов – диплом лауреата II степени;

Литературно-музыкальная композиция «Сердцем помню только детство» – диплом лауреата I степени

Актерская песня – диплом лауреата III степени

Учредители конкурса: комитет по культуре администрации города Мурманска «RuNo Teater» (Норвегия); фонд общественных и культурно-просветительских инициатив им. К.Д. Бальмонта (г. Москва); МАУДО «Детская театральная школа» г. Мурманска. Жюри конкурса: артисты, режиссёры российских и зарубежных театров; педагоги ведущих театральных ВУЗов России; члены Союза театральных деятелей.