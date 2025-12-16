Одарённая девочка Таня

В Москве завершился IV Международный детский музыкальный конкурс народных исполнителей «МиР — Музыка и Развитие». Проект направлен на поддержку юных музыкантов в возрасте от 7 до 18 лет и проводится с 2021 года по инициативе руководителя оркестра Яковлева Александра Валерьевича Grand Melody Orchestra при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Департамента культуры города Москвы, Министерства культуры Московской области.

«МиР» — не просто конкурс, а масштабный культурный проект, объединяющий народную и классическую музыку с инновационными технологиями. Юные исполнители не только демонстрируют мастерство, но и учатся делать традиционное искусство актуальным для нового поколения. Для каждого финалиста этот международный конкурс — мощная площадка для творческого роста.

На этот раз масштабное мероприятие объединило 5200 одаренных детей из 250 городов России, Китая, Беларуси, Казахстана, Сирии и других стран.

В состав жюри входили профессора и ведущие педагоги РАМ им. Гнесиных, ведущие преподаватели российских консерваторий, деятели культуры, продюсеры и артисты, солисты оркестра Яковлева.

Липецкую область на детском форуме представляла ученица нашей школы Татьяна Кахиани. Она прошла сложный отборочный тур и стала финалистом.

Достойно выступив на заключительном гала-концерте, получила диплом лауреата III степени IV Международного детского музыкального конкурса «МиР — Музыка и Развитие».

С победой обладателей Гран-при и лауреатов конкурса поздравил заслуженный артист РФ, политический и общественный деятель Денис Майданов.

Поздравляю свою воспитанницу Танечку Кахиани с прекрасным результатом и говорю отдельное спасибо родителям девочки, которые все время находились с ней рядом и поддерживали ее на репетициях и конкурсе.

Впервые по итогам конкурса будет выпущен в эфир большой телевизионный шоу-концерт, и миллионы зрителей смогут увидеть выступления юных участников. Не пропустите!

Татьяна МОРОЗОВА,

педагог Добринской школы искусств имени Н.А. Обуховой,

заслуженный работник культуры Липецкой области.

Т.В. Морозова — о финалистке

Татьяна Кахиани пришла в образцовый ансамбль народной песни «Денница», когда ей было всего 4 года. Здесь ярко проявился ее талант.

В 2023 году она была зачислена в первый класс на отделение «Хоровое и сольное пение» по специальности «Сольное народное пение».

С первых дней обучения девочка проявила себя музыкально одарённым ребенком с прекрасными вокальными данными. Её отличает высокая исполнительская культура, столь же высокое качество звучания голоса, музыкальность, выразительность, эмоциональность.

В ноябре 2023 года Татьяна впервые приняла участие в Международном конкурсе детского и юношеского творчества «Московское время», где покорила зрителей своим исполнительским мастерством.

Сейчас юная воспитанница школы искусства — стипендиат правительства Липецкой области. В 2023-2024 учебном году и 2024-2025 гг. она внесена в базу данных одаренных детей в сфере культуры и искусства Липецкой области.