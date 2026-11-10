Одарённые дети побывали в северной столице

В начале октября экскурсия в Санкт-Петербург стала настоящим подарком для 72 ребят со всей Липецкой области, занимающихся в системе дополнительного образования и отличившихся в спорте, науке, творчестве и других сферах.

Для участия в этой программе были приглашены воспитанники преподавателя сольного и хорового пения Татьяны Морозовой — Ника Валуйская и Варвара Кутищева. Обе вокалистки внесены в базу данных одаренных детей Липецкой области в сфере культуры и искусства. Ника является шестикратным стипендиатом правительства региона, а Варвара в этом году по результатам конкурсных прослушиваний номинирована на областную стипендию.

Ребята побывали на обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу, в Государственном Русском музее и Эрмитаже, узнали о русских императорах в музее-заповеднике «Петергоф», погрузились в историю города побывав в Петропавловской крепости, насладились красивыми видами в музее «Петровская Акватория». А ещё прогулялись по Дворцовой и Сенатской площадям, поздоровались с Невой на Стрелке Васильевского острова, оценили атмосферу острова Новая Голландия.

Культурно-просветительская программа «Моя Россия — град Петров» — ежегодный проект, знакомящий школьников из разных регионов с историей и культурой Санкт-Петербурга. Она реализуется министерством культуры России в рамках национального проекта «Семья».